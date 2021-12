Joan Didion under en prisutdeling. Foto: AP / NTB

NTB

Den prisbelønte amerikanske journalisten og forfatteren Joan Didion er død, 87 år gammel, skriver New York Times.

Didion ble på 1960-tallet kjent som ledende innen New Journalism, en subjektiv og ofte litterær måte å skrive på.

Med sin skarpe penn og ofte ordknappe stil skrev hun for Life, Vogue, Esquire, The New York Times og en rekke andre tidsskrifter og aviser.

Hun slo for alvor gjennom med artikkelsamlingen «Slouching Towards Betlehem» i 1968. Den tok et oppgjør med det amerikanske selvbildet og inneholdt sterke skildringer av utsatte kvinner, narkotikamisbruk og Vietnamkrigen.