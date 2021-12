Stoltenberg ber Putin bruke julen på å trappe ned

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg ber Vladimir Putin bruke julen til å fjerne de russiske styrkene nær grensa mot Ukraina.

I et intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA sier Stoltenberg at Russland har mulighet til å sikre at julen blir rolig og fredelig.

Men da må Russland trappe ned den spente situasjonen og trekke styrkene tilbake, understreker han.

Russland har flyttet store militære styrker nær grensa til Ukraina, og vestlige land frykter at Putin planlegger invasjon. Dette avvises av Russland.

Putin anklager på sin side Nato for militære provokasjoner nær Ukraina. På sin årlige pressekonferanse torsdag gjentok han det russiske kravet om at Nato ikke må utvides lenger østover.