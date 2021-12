Mer enn 50 fryktes omkommet etter jordskred i Myanmar

NTB

Rundt 50 mennesker fryktes omkommet etter jordskredet ved en jadegruve nord i Myanmar onsdag morgen. To er funnet døde.

– Det er vanskelig å vurdere hvor mange som er savnet, men vi tror det er snakk om minst 50. Og de har veldig små sjanser for å overleve, sa brannsjef Pyae Nyein i Hpakant, der gruva ligger, ifølge Reuters.

Det var rundt klokka 4 onsdag morgen lokal tid at et skred gikk i Hpakant-området i delstaten Kachin nord i Myanmar.

Gruvearbeiderne skal ha jobbet med å frakte ut jord og stein da skredet førte mange av dem ut i en innsjø i nærheten.

Tidligere anslo redningsarbeidere på stedet at mellom 70 og 100 var savnet, men dette ble senere nedjustert til minst 20. Nyhetsbyrået AFP skriver torsdag at en 55 år gammel mann er funnet død, etter at leteaksjonen ble satt på vent onsdag på grunn av tåke og regn.

Videre skriver AFP at redningsmannskapene frykter at flere titalls andre ikke er gjort rede for fordi familier er nølende med å innrømme at deres nærmeste var til stede. Militærjuntaen, som kuppet makten i Myanmar i februar, har innført forbud mot gruvedrift fram til mars.

Landet er verdens største utvinner av den grønne jadesteinen, som blant annet brukes til smykker. De mange jadegruvene i Myanmar har vært rammet av en rekke ulykker de siste årene. Sikkerhetstiltakene er elendige, og arbeidsinnvandrere jobber for luselønn.

Store nedbørsmengder utløste i fjor et stort jordskred i samme område. Nesten 300 gruvearbeidere ble begravet under massene.