Ny koronatopp i Australias mest folkerike delstat

En hund følger med mens en kvinne gjør seg klar til å bli testet fra bilen sin ved Bondi Beach i Sydney. Det ble torsdag registrert 5.715 nye smittetilfeller i New South Wales, Australias mest folkerike delstat. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB

NTB

Det ble torsdag registrert 5.715 nye koronatilfeller i New South Wales, Australias mest folkerike delstat. Det er første gang tallet er over 5.000.

Dagen i forveien ble det registrert 3.763 nye smittetilfeller. Antallet sykehusinnleggelser med covid-19 i delstaten har i samme periode økt fra 302 til 347, mens én pasient har dødd.

De fleste som er innlagt på sykehus, er uvaksinerte. Vaksineraten er høy i delstaten; 93,5 prosent av dem over 16 år har fått to doser.

Etter flere måneder med nedstengning og siden en trinnvis gjenåpning for de vaksinerte, ble de fleste smitteverntiltakene i New South Wales fjernet for alle 15. desember.

Flere ber nå regjeringen om å gjeninnføre noen tiltak for å håndtere smitteøkningen, samtidig som omikronvarianten sprer seg verden rundt.

Det er registrert over 260.000 smittetilfeller og mer enn 2.100 dødsfall som følge av covid-19 i landet siden pandemien brøt ut.