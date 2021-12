Monument over Tiananmen-massakren fjernet fra universitet i Hongkong

NTB

Et monument til minne om ofrene for massakren på Den himmelske freds plass i Beijing ble onsdag fjernet fra Universitetet i Hongkong.

«Skammens støtte», som monumentet er døpt, er laget av den danske kunstneren Jens Galschiøt.

Det viser 50 sammenvevde kropper og symboliserer alle de som mistet livet da kinesiske myndigheter satte inn soldater mot fredelige demonstranter 4. juni 1989.

Det har stått ved Universitet i Hongkong siden 1997, da territoriet ble overgitt fra Storbritannia til Kina.

Universitetets ledelse krevde i oktober monumentet fjernet, til protester fra menneskerettsaktivister og andre.

Dekket til og demontert

Onsdag kveld dekket arbeidere til monumentet med plater, mens sikkerhetsvakter passet på. Senere bekreftet universitetet at det var blitt fjernet.

– Avgjørelsen angående den foreldede statuen er basert på eksterne juridiske råd og er i universitetets interesse, heter det i en uttalelse.

Monumentet har trolig blitt demontert før det ble fjernet. Nyhetsbyråets AFPs reporter er til stede på universitet og opplyser at det er blitt hørt lyder av boring og metallklang.

Sikkerhetsvakter har også hindret journalister fra å ta seg i nærheten av statuen og forsøkt å stanse fotografer fra å filme. I tillegg har en konteiner blitt flyttet til stedet.

Tidlig torsdag morgen lokal tid så en av nyhetsbyråets journalister at det som så ut til å være en stor, innpakket del av statusen ble løftet av en kran i retning konteineren.

Senere ble en mindre del båret ut, den pakket inn i plast.

Kina strammer inn

Hongkong har vært det eneste stedet i Kina der man kunne minnes ofrene for massakren på Den himmelske freds plass.

Årsdagen ble markert hvert år, men i 2020 og 2021 har myndighetene forbudt den med henvisning til koronapandemien.

Myndighetene i Hongkong har slått knallhardt ned på demokratibevegelsen i regionen etter at den nasjonale sikkerhetsloven trådte i kraft. Kina innførte loven i fjor, etter at det i 2019 var omfattende demokratidemonstrasjoner i Hongkong i månedsvis.

En lang rekke opposisjonelle er satt i fengsel eller har flyktet utenlands. Myndighetene forsøker også å skrive om historien og gjøre byen med «patriotisk».

Skuffet kunstner

Kunstner Galschiøt tilbød seg å ta med monumentet til Danmark, mot at han blir innvilget immunitet fra den omstridte sikkerhetsloven kinesiske myndigheter har innført i Hongkong.

Han sier til AFP at det er «merkelig» og «sjokkerende» at universitet gjør noe med statuen, som han holder fast ved at er hans private eiendom.

– Det er en veldig dyr skulptur. Så om de ødelegger den, vil vi selvfølgelig saksøke dem. Det er ikke riktig, sier Galschiøt.

Dansken sier at universitetet ikke har tatt kontakt med ham eller gitt beskjed om at noe ville skje med monumentet.