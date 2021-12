Danske myndigheter advarer om armbånd som hevdes å beskytte mot 5G

Danske myndigheter advarer folk mot å kjøpe produkter, som hevdes å beskytte mot 5-stråling. FHI: – Ikke sett eller hørt om

– Sundhedsstyrelsen er oppmerksomme på problemet og har nylig tatt kontakt med samtlige danske forhandlere som reklamerer på danske hjemmesider, opplyser Sundhedsstyrelsen til den danske avisen B.T.

Produktene, som også har vært solgt i Nederland, har vist seg å inneholde radioaktivt materiale. Nederlandske myndigheter slo da alarm og advarte mot å kjøpe produktene.

Blant produktene er et halskjede, en sovemaske og et armbånd. Minst et av produktene er rettet mot barn.

FHI: – Ikke sett eller hørt om slike produkter



Forsker Dag Markus Eide i avdelingen for kjemikalietoksikologi i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til ABC Nyheter at de ikke har sett eller hørt om slike produkter.

– Vi vet ikke om de kan utgjøre noen helsefare, legger han til.

– Men vi har merket oss at visse underholdningspersoner har fremmet gjenstander eller klær som skal beskytte mot 5G. Uansett hva man mener om helseeffekter av 5G, er det absolutt klart at det ikke er noen beskyttelse mot elektromagnetiske felt i noen slike produkter. Om slike armbånd i tillegg medfører eksponering for ioniserende stråling, kan det være betenkelig.

Det er Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) som vurdere hvor mye stråling det kan dreie seg om, og om det gjør produktene ulovlige.

– Når vi vet mer om hvilken type stråling og hvilke doserater det er snakk om, kan vi vurdere helserisiko, sier Eide.

DSA: – Gir hudreaksjoner

DSA forteller at de undersøkte enkelte slike gjenstander som ble solgt på visse nettsteder allerede i mars uten at det da tydet på at innholdet kunne være radioaktivt i henhold til oversendte spesifikasjoner fra produsent.

Astrid Liland i DSA.

I forrige uke ble de derimot kontaktet av det nederlandske strålevernet, og fikk tilsendt deres rapport. Der kommer det frem at dosene man kan få på hud ved å bruke disse gjenstandene er beskjedne, men at det ikke kan utelukkes at man kan få hudreaksjoner som for eksempel eksem dersom smykkene brukes mye over lang tid.

– Tilsetting av radioaktive stoffer i produkter og salg av slike produkter er godkjenningspliktig og ingen importører har søkt om slik godkjenning per i dag. Slik godkjenning blir uansett bare gitt dersom dette anses som berettiget ved at strålingseksponeringen gjør mer nytte enn skade. Det er ikke tilfellet for disse produktene, sier Astrid Liland, avdelingsdirektør beredskap i DSA til ABC Nyheter.

Liland sier neste skritt for DSA vil være å undersøke dette nærmere med forhandlere i Norge. Dersom det viser seg at noen av smykkene som omsettes i Norge er radioaktive, vil salg av denne typen forbrukerartikler ikke ansees som berettiget i henhold til Strålevernforskriften § 5.

– Vi kan da pålegge import- og omsetningsforbud etter strålevernloven § 20, dersom det er tilfelle. Dersom det avdekkes salg av slike smykker i Norge, vil vi også informere publikum for å unngå at noen fortsetter å bruke disse, sier Liland.

– Til sist vil vi peke på at det ikke er noen vitenskapelige holdepunkter for at slike smykker skulle ha noen effekt mot stråling fra 5G. Stråling fra radioaktive stoffer er bevist å gi helseskade dersom dosene blir store nok. Slike effekter er ikke påvist for 5G eller andre trådløse teknologier, avslutter hun.