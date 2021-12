Forskere mener denne nesesprayen kan redde oss fra pandemien

Australske forskere jobber med å utvikle en ny nesespray som skal gi beskyttelse mot coronaviruset. – Vi er veldig trygge på at dette vil fungere, sier professor Don Campbell til BBC.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere uttalt at det jobbes med vaksiner som kan tas som nesespray. I slutten av september meddelte WHO at åtte varianter er under utprøving.

Forskere fra Australia jobber også med en nesespray, men deres nesespray er noe annerledes. De tester nemlig ut om sprayen kan gi beskyttelse mot corona ved å sprute blodfortynnende inn i nesen.

– Et virkemiddel som gir kontroll

Nesesprayen bruker heparin, et stoff som motvirker koagulering av blod. Tanken er at heparin skal nøytralisere coronavirusets spike-protein, som gjør at viruset trenger inn i cellene våre.

Ifølge BBC mener forskerne at en coronasmittet person som benytter seg av nesesprayen, ikke lenger vil være smittsom. Testingen vil foregå til midten av 2022.

Proffesor Don Campbell, som leder forskningen, forteller til BBC at nesesprayen kan benyttes hvor som helst.

– For folk som meg, som er redd for covid, gjør tanken på at jeg bare kan sprute litt nesespray i nesen før jeg skal ut og handle eller dra på en fotballkamp at jeg føler meg mye mindre engstelig. Det er et virkemiddel som gir meg kontroll, sier Campbell.

Campbell og forskningsteamet forteller at heparinen ikke når blodstrømmen når den inhaleres. I stedet blir den sittende i nesen, der målet er at viruset skal feste seg til heparinen i stedet for menneskelige celler.

Ikke opplevd bivirkninger

Myndighetene i den australske delstaten Victoria har gitt forskerne nesten 30 millioner norske kroner å rutte med når de nå skal gå i gang med menneskelig testing i nærmere 400 coronarammede hjem. Testingen starter i februar.

Her skal coronasmittede ta to snufs fra nesesprayen tre ganger om dagen for å se om dette hjelper med å forhindre smitte i hjemmet.

Professor Don Campbell har selv brukt nesesprayen, uten å oppleve noen bivirkninger.

– Jeg har brukt den i 20 måneder, og jeg har verken mistet nesen eller blødd i hjel. Vi er veldig trygge på at dette vil fungere, sier han.