Mariah Carey snakker ut om de vanskelige juletidene

I et intervju med The Mirror forteller Mariah Carey om hvordan hennes «dysfunksjonelle familie» alltid ødela julefeiringen da hun var yngre.

Takket være den gigantiske julehiten «All I Want For Christmas Is You», som ble sluppet i 1994, assosieres Mariah Carey for mange med julen.

Men selv om stjernen elsker høytiden og alt som følger, har hun ikke alltid hatt det så gøy i julen selv. Det forteller Carey til The Mirror.

– Jeg ville alltid at julen skulle være perfekt. Jeg gledet meg alltid til denne høytiden, men jeg hadde en forferdelig dysfunksjonell familie som ødela feiringen hvert år, sier popstjernen.

Carey husker at hun flere ganger bare fant innpakket frukt under juletreet. Dette skulle hun aldri la skje når hun ble eldre.

– Når jeg blir eldre skal jeg gjøre julen perfekt hvert år, sa hun til seg selv.

Hvert år, allerede i november, begynner sakte men sikkert «All I Want For Christmas Is You» å snike seg inn på topplistene i hele verden. Når vi kommer halvveis i desember ser førsteplassen som oftest helt lik ut. Låten topper listene hvert år, og er en av de mest ikoniske julesangene noensinne skrevet.

Inspirasjonen til teksten har Carey hentet fra sine egne juleopplevelser.

– Jeg har alltid hatt et veldig emosjonelt forhold til julen. Det handlet ikke bare om gaver, men om den håpefulle juletiden. Jeg ville uttrykke den følelsen og lage en sang som kunne gjøre meg glad i julen, sier Carey.

Sangen ble inspirert av sanger fra 50 og 60-tallet. Sanger du rett og slett ikke kunne unngå å bli glad av når du hørte dem, ifølge Carey.

Selv hadde hun aldri trodd at sangen skulle bli så populær som den har blitt.