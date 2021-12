Mette-Marits kirke i Miami kan bli solgt

Kronprinsesse Mette-Marit åpnet sjømannskirken H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits kirke, Scandinavian Church and Center, i Davie utenfor Miami i 2011.

NTB

Denne julen kan bli den siste i Mette-Marits kirke i Miami. Nå vil Sjømannskirken selge bygget for å etablere nye lokaler.

I et brev informerer Sjømannskirken i Miami at de ønsker å selge kirken åpnet av Kronprinsesse Mette-Marit i 2011, som bærer hennes navn. Kirken hadde en kostnad på 32 millioner kroner.

Det skriver Vårt Land.

Bakgrunnen er at Sjømannskirken ønsker «nye og mer egnede» lokaler.

– Vi har noen eksempler på at det ikke lenger er en god strategi å «lande tungt» med store bygninger, fordi brukermønstrene endrer seg hyppigere enn før, sier Jan Stellef Rønningen, operativ leder for Sjømannskirken i USA til Vårt Land.

De vil imidlertid ikke selge kirken før de har funnet et alternativ.

– Jeg vil ikke utelukke at det kan bli holdt julegudstjeneste ved H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits kirke i 2022, men kan heller ikke utelukke at vi finner en alternativ løsning i løpet av et år, sier Rønningen.