Forskere i ekstase: Unikt dinosaur-foster funnet

Et eldgammelt dinosauregg får forskere til å måpe.

Forskere har funnet et fossil av det de beskriver som et «ekstremt godt bevart» dinosaurfoster i Ganzhou i Kina. Fossilet skal være minst 66 millioner år gammelt, og viser en baby dinosaur som er klar for å klekke ut av egget på samme måte som en kylling.

Den lille dinosauren skal være en tannløs theropod-dinosaur, eller oviraptorosaur, også kalt «Baby Yingliang» av forskere.

Baby-dinosaurer er veldig sjeldent godt bevarte fossiler, da skjelettet deres er så lite og svært skjøre.

Forbauser forskere

Dinosauren skal ha ligget i en fugle-liknende positur inne i egget, noe som forbauser forskere. Denne posituren har aldri blitt sett hos en ikke-flyvende dinosaur, skriver CNN.

Det lille embryoet lå sammenkrøllet som dette, akkurat som fugler gjør før de klekkes. Les mer Lukk

– Dette er et av de best bevarte dinosaur-embryoene som noensinne er funnet, sier forsker Fion Waisum Ma ved universitetet i Birmingham ifølge BBC.

Waisum Mas forskerkollega, Darla Zelenitsky, er i ekstase over funnet.

– Jeg har jobbet med dinosauregg i 25 år men jeg har aldri sett noe liknende, sier Zelenitsky.

Det enestående fossilet har gitt forskere en større forståelse for koblingen mellom moderne fugler og dinosaurer. Fossilet viser at embryoet lå rullet opp som en ball, i en posisjon kjent som «tucking». Dette er en positur vi også ser hos fugler før de klekkes.

– Dette indikerer at fuglenes bevegelsesmønster under klekking utviklet seg og stammer fra deres dinosaur-forfedre, sier Ma.

Glemt i ti år

Det lille egget er rundt 17 centimeter langt, mens dinosaurens lengde estimeres til å være 27 centimeter fra haletippen til hodet. Dersom dinosauren hadde vært levende, og blitt voksen, mener forskere den kunne nådd en lengde på mellom to og tre meter.

Fossilet skal ha blitt funnet av et kinesisk stein-selskap kalt Yiangliang-gruppen i år 2000, men ble bortgjemt på et lager. Her ble det liggende og glemt i ti år.

Nå håper forskerteamet å studere Baby Yingliang i større detalj, ved å bruke avanserte skanningsteknikker for å avbilde hele skjelettet.