Portugal strammer inn smitteverntiltakene

To damer med munnbind slår av en prat på gata i Lisboa. Portugals regjering strammer inn smitteverntiltakene før jul etter at smitten har økt betydelig i landet. Foto: Armando Franca / AP / NTB

NTB

Portugal framskynder smitteverntiltak som etter planen skulle tre i kraft 31. desember. Årsaken er rask smitteøkning som følge av omikronvarianten.

Fra 25. desember må alle som har mulighet, jobbe hjemmefra, og puber og utesteder må stenge dørene, kunngjorde statsminister Antonio Costa tirsdag.

Han forklarte at tiltakene er nødvendige på grunn av risikoen for at situasjonen kan forverres av den svært smittsomme omikronvarianten.

Det vil også innføres krav om negativ koronatest for hoteller, kinoer, teatre, i bryllup og dåp og for sportsarrangementer fram til tidligst 9. januar. Skolene blir stengt fram til 10. januar.

På nyttårsaften får man ikke samle seg i grupper på flere enn ti personer på gata, og det blir forbudt å drikke alkohol utendørs.

Til tross for en høy vaksinasjonsrate på rundt 90 prosent av befolkningen, har smitten skutt i været i Portugal den siste måneden. Ifølge VGs oversikt er det registrert knappe 602 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.