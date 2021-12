Finland strammer inn

Finlands statsminister Sanna Marin sier at hun «trekker i nødbremsen» og varsler skjerpede koronatiltak. Foto: AP / NTB

NTB

Finland «trekker i nødbremsen», sier statsminister Sanna Marin, som varsler skjerpede koronarestriksjoner for å møte trusselen fra omikron.

– Vi er bekymret over belastningen på sykehusene og intensivavdelingene, sier Marin til kringkasteren Yle.

Fra og med julaften må restauranter og barer i Finland stenge klokka 21, og fra 28. desember må de stenge enda tidligere og avslutte alkoholserveringen seinest klokka 17.

Alle tilreisende må fra samme dag vise negativt testresultat for å slippe inn i landet, og det innføres et tak for antall deltakere på offentlige tilstelninger. Dette taket kan omgås dersom man viser vaksinasjonsbevis.

De skjerpede tiltakene skal i første omgang gjelde i tre uker, opplyste Marin tirsdag