Barneskolelærer fikk sparken etter å ha slått og sparket en hest

Videoen har fått over to millioner visninger og skapt overskrifter i Storbritannia.

En barneskolelærer fra Leichestershire i England har fått sparken etter at en video hvor hun slår og sparker en hest ble delt i sosiale medier i forrige måned.

Opptaket ble delt av en anti-jaktgruppe som kaller seg selv Hertfordshire Hunt Saboteurs, og viser 37 år gamle Sarah Moulds sparke, slå og dra i en hest for å få den til å gå inn i en hestevogn.

Har ikke lenger tillit

Moulds skal være en del av Cottesmore Hunt, en av Englands eldste revehund-jaktgrupper, og det var i forbindelse med jakt hendelsen skal ha skjedd.

Da videoen gikk viralt i forrige måned, skapte den sterke reaksjoner, og Moulds ble suspendert fra lærerjobben.

Filmen er sett mer enn to millioner ganger og folk har beskrevet handlingene som «utilgivelig», skriver BBC.

Nå har Moulds altså fått endelig sparken, etter den britiske dyrevernorganisasjonen RSPCA hadde hendelsen nærmere.

I en uttalelse fra skolen står det at Moulds ikke lenger har tillit til å fortsette i jobben som lærer.

– Var ikke vondt ment

Moulds har også blitt fratatt sin rolle i den lokale ponniklubben.

I tillegg er hennes fremtid i det The Cottesmore Hunt usikker. Til BBC uttaler revehund-jaktgruppen at de tar sterk avstand fra slike handlinger, og at de vil håndtere oppførselen på en passende måte.

Moulds’ onkel, David Kirkham, tar derimot niesen sin i forsvar, og beskriver henne som en fantastisk person som elsker hestene sine overfor den britiske avisen Metro.

– Jeg har sett videoen, men vi vet ikke hva hesten hadde gjort før dette og om den var ute av kontroll eller ikke. Vi vet derimot at hesten hadde løpt ut i veien, og at hun (Moulds) kjeftet på den. Det var ikke vondt ment, sier onkelen til avisa.