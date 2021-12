Denne handlekurven ble funnet i skogen i nærheten av kroppene til to drepte kvinner. Politiet mener det er 35 år gamle Anthony Robinson, også kjent som «The Shopping Cart Killer».

«The Shopping Cart Killer» – «Handlevogn-morderen» – kobles opp mot funn av fire døde kvinner.

Den 35 år gamle Anthony Robinson ble i forrige måned arrestert og siktet for drapet på to av kvinner. I tillegg er han mistenkt i forbindelse med funn av to andre kvinnelik.

Det melder flere amerikanske medier.

Politiet i den amerikanske staten Virginia frykter flere ofre vil dukke opp.

– Han ble ikke plutselig sånn for tre måneder siden, uttalte Fairfax Countys politimester Kevin Davis på en pressekonferanse fredag.

Avslørt av telefonaktivitet og overvåkningskamera

På politiets pressekonferanse fredag konstaterte politimester Davis at de hadde med en seriemorder å gjøre.

– Vi har en seriemorder. Det positive er at han er i varetekt, utfordringen som gjenstår er å identifisere andre ofre.

Da Robinson ble arrestert i forrige måned var det i forbindelse med funnet av to døde kvinner på en åpen slette i byen Harrisonburg i Virginia.

Begge de to kvinnene, senere identifisert som 54 år gamle Allene Elizabeth Redmon og 39 år gamle Tonita Lorice Smith, ble funnet i nærheten av hverandre, men obduksjonen viste at de hadde blitt drept på ulike tidspunkt.

Robinson ble koblet til drapene på grunn av telefonaktivitet og videoovervåkning, og ble senere siktet for to tilfeller av overlagt drap.

Allene Elizabeth Redmon og Tonita Smith ble funnet på en åpen slette, ikke langt fra hverandre. Les mer Lukk

Sist sett med offeret

Etter arrestasjonen ble Robinson koblet til forsvinningen av 29 år gamle Cheyenne Brown, da det ble kjent at han var den siste som var sett med henne før hun forsvant i september i år.

Etterforskningen av forsvinningen ledet politiet til en skog i nærheten av et motell Robinson hadde bodd på. Ikke langt fra en handlevogn ble ytterligere to kvinner funnet drept, gjemt i en plastcontainer.

Politiet jobber fortsatt med å identifisere de to kvinnene.

På grunn av en distinkt tatovering på et av ofrene, er politiet likevel sikker på at én av kvinnene er den savnede Brown.

Brown skal også ha vært gravid i fjerde måned.

Det fjerde offeret tror politiet er den 48 år gamle Stephanie Harrison, som har vært savnet av familien siden midten av august.

Fraktet likene i handlevogner

Ifølge politimester Davis skal Robinson ha møtt ofrene sine via datingsider, og lokket kvinnene til moteller hvor han så angivelig skal ha slått ofrene sine ihjel.

Deretter skal han ha fraktet likene i en handlekurv og dumpet dem i naturen. Derav navnet «The Shopping Cart Killer», eller «Handlevogn-morderen» på norsk.

Ifølge politiet finnes det videoopptak av at Robinson frakter en stor plastcontainer, lik den to av kvinnene ble funnet i, i en handlevogn.

Davis mener Robinson skal systematisk ha gått etter sårbare kvinner og utnyttet situasjonen deres.

Det ble ikke sagt noe om ofrene hadde blitt utsatt for noen form for seksuelle overgrep, men Davis uttalte at Robinson hadde gjort forferdelige ting med kroppene deres.

Mistenker flere ofre

Politiet jobber nå med å finne ut om Robinson kan ha flere ofre.

– Han har allerede drept fire, og vi mistenker at han har flere ofre, sa Davis og refererte til Robinson som et «rovdyr».

35-åringen har ennå ikke blitt formelt siktet i forbindelse med de nyeste oppdagelsene, men politiet sa fredag at en utvidet siktelse snart ville komme.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal Robinson møte i retten i forbindelse med anklagene den 27. desember.