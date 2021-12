WHO: – Bedre å avlyse en begivenhet, enn å avlyse livet

– Vi er alle sammen lei av denne pandemien, sa WHOs generaldirektør, og la til at man er nødt til å ta vanskelige valg for å raskest komme tilbake til normalen.

Mandag holdt Verdens helseorganisasjon (WHO) pressekonferanse i forbindelse med spredningen av den nye omikron-varianten av coronaviruset.

Under pressekonferansen kom WHOs generaldirektør Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus med en klar oppfordring til verdens befolkning:

– Det er bedre å avlyse en begivenhet, enn å avlyse livet.

– Det er bedre å avlyse nå og feire senere, enn å feire nå og sørge senere, la Ghebreyesus til.

Det melder nettstedet Insider.

– Vi er alle sammen lei av denne pandemien

Generaldirektøren kommentarer sikter til at mange av verdens befolkning nå i ukesvis har gledet seg jul og juleferie, men at en ny runde med restriksjoner og nedstigning setter en stopper for det.

Han oppfordrer sterkt til å skrinlegge eller legge ferieplanene på vent i lys av den raske spredningen av omikron.

– Det er nå sterke bevis for at omikronvarianten sprer seg raskere enn deltavarianten, og at vaksinerte og mennesker som tidligere har gjennomgått covid-19; blir smittet eller smittet på nytt, sa Ghebreyesus.

– Vi er alle sammen lei av denne pandemien, la generaldirektøren til.

– Vi vil alle sammen tilbringe tid med venner og familie, og komme tilbake til normalen. Den raskeste måten å gjøre det på er at vi ledere og individer må ta vanskelige valg for å beskytte oss selv og andre. I noen tilfeller betyr det å avlyse eller utsette begivenheter.

– Følg anbefalingene

Tidligere har også Anthony Fauci, USAs fremste smittevernrådgiver, advart om at reising i julen vil øke spredningen av omikron, også blant fullvaksinerte.

Hjemme i Norge tror derimot FHI-overlege Preben Aavitsland at juleferien kan ha en positiv effekt på smittetallene.

Dette fordi færre vil være til stede på arbeidsplasser og universiteter.

Til ABC Nyheter presiserte han derimot at den positive effekten kan bli overskygget av omikronvariantens økte smittsomhet, og påpekte at man må holde seg unna private samlinger og andre mennesker ved tegn til symptomer.

– Følg anbefalingene om antall. Har du mulighet, ta gjerne en selvtest før du kommer hjem, la han til.