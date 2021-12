Biden kjemper i motvind

NTB

President Joe Biden har ennå ikke personlig kommentert beslutningen til partifellen Joe Manchin, som vil sette ned foten for hans omfattende reformpakke.

Bidens plan, som er døpt Build Back Better, skulle blant annet sikre penger til gratis barnehage, subsidier til barnepass, økt satsing på utdanning, helsetjenester for eldre, tiltak for ren energi og elektriske biler, samt økt skatt for USAs rikeste og næringslivet.

I et intervju med Fox News i helgen gjorde imidlertid senator Joe Manchin det klart at han ville stemme mot pakken som med dagens kronekurs er kostnadsregnet til rundt 16.000 milliarder kroner.

Dermed får ikke Demokratene det nødvendige flertallet i Senatet for planen, som i forrige måned ble vedtatt i Representantenes hus.

Ikke kommentert

Biden, som mandag returnerte til Det hvite hus fra familiens hjem i Delaware, har ennå ikke kommentert direkte det som ligger an til å bli et sviende nederlag.

Demokratenes majoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, forsøker derimot å gjøre gode miner til slett spill og nektet mandag for at alt håp var ute for Bidens storslåtte plan.

– Vi kommer til å stemme over en revidert versjon av Build Back Better-planen som Representantenes hus alt har vedtatt, og vi kommer til å fortsette å stemme over den helt til vi oppnår noe, sa Schumer.

Hvordan Demokratene skal lykkes uten støtte fra Manchin, er uklart. Senatet er delt på midten og Republikanerne har gjort det klart at de ikke akter å slutte opp om Bidens plan som de mener bærer bud om «sosialisme».

Det er foreløpig heller ingenting som tyder på at noen av de republikanske senatorene vil bryte ut og stemme sammen med Demokratene, og Bidens eneste håp er dermed at Manchin ombestemmer seg.

Uforklarlig

Mens Biden selv har vært taus, har presidentens talskvinne Jen Psaki langet ut mot Manchin og anklaget senatoren fra West Virginia for å «ha brutt sin forpliktelse overfor presidenten» ved «plutselig og helt uforklarlig å skifte side».

For 79 år gamle Biden, som ifølge meningsmålinger sliter med oppslutningen, er Manchins helomvending tung å fordøye.

Som mangeårig senator har presidenten opparbeidet seg et rykte som en svært dyktig hestehandler, og han har den siste tiden hatt mange og lange runder med Manchin som fra første stund signaliserte skepsis til Build Back Better-planen.

Om Manchins helomvending kom overraskende på Biden, er ikke kjent, men med under ett år til mellomvalget er splittelse og utbrytere det siste Demokratene trenger.

Mister de flertallet i Representantenes hus, vil det bli enda vanskeligere for Biden å regjere.

Betente tema

Biden-administrasjonen har også en svært krevende oppgave med å takle koronapandemien, som nå har krevd over 800.000 liv i USA. Det tilsvarer 248 dødsfall per 100.000 innbyggere. Norge har til sammenligning hatt 22.

USAs smitteverntopp Anthony Fauci advarte i helgen og sa at USA som følge av den svært smittsomme omikronvarianten av viruset kan gå en dyster vinter i møte.

Rundt 50 millioner amerikanere har ifølge Fauci ennå ikke tatt vaksine, og Biden kan derfor få store problemer med å leve opp til sitt løfte fra valgkampen om å nedkjempe viruset og beskytte USAs innbyggere.

Vaksine og pålegg om bruk av munnbind er betente tema i USA, der ethvert føderalt pålegg blir møtt med skepsis og motstand. Når påleggene i tillegg kommer fra demokrater, blir protestene enda mer hissige blant politiske motstandere.

Varsler tale

Bidens forsøk på å innføre pålegg om koronapass blant føderalt ansatte og i private bedrifter, har så langt rent ut i sanden.

Tirsdag har han varslet en ny tale der pandemien er tema, men han kommer ifølge Det hvite hus ikke til å varsle nedstengning av USA for å bremse smittespredning.

– Talen kommer ikke til å handle om nedstengning, sier Jen Psaki.

Ifølge henne kommer Biden derimot til å gjenta sine tidligere oppfordringer om at folk må vaksinere seg og «være klar og tydelig» på hvilke fordeler vaksine har.