Ny koronatopp i Australia

NTB

Det er for første gang registrert mer enn 3.000 nye koronatilfeller i Australias mest folkerike delstat New South Wales.

Det ble registrert 3.057 nye smittetilfeller og to dødsfall det siste døgnet. 284 mennesker er innlagt på sykehus, 23 flere enn dagen i forveien, mens det er 39 som får intensivbehandling, opp fra 33.

Statsminister Scott Morrison har kalt inn regjeringen til møte onsdag. Smitten øker også i Victoria, landets nest mest folkerike delstat, der det tirsdag ble registrert 1.245 nye smittetilfeller og seks dødsfall.

Det er ifølge nyhetsbyrået AP ventet at delstatsministrene fra de to delstatene vil be Morrison om å korte ned intervallet mellom vaksinedose to og påfyllingsdosen fra seks til fire måneder.