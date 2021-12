Russland utviser tyske diplomater

NTB

Russiske myndigheter utviser to tyske diplomater, som svar på en tysk utvisning av russiske diplomater i forrige uke.

Det var da to russiske diplomater som ble utvist, etter anklager om at russiske myndigheter sto bak et drap i Berlin.

En russer ble onsdag dømt til livstids fengsel i Tyskland for drapet. Domstolen i Berlin mener det var den russiske staten som beordret drapet på en georgier med krigserfaring fra Tsjetsjenia i en park i den tyske hovedstaden i 2019.

Den russiske regjeringen har gjentatte ganger nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Men den nye tyske regjeringen festet lit til kjennelsen og utviste diplomatene som en reaksjon.

– Dette forverrer forholdet mellom landene ytterligere, heter det i en kommentar til mandagens utvisning fra det tyske utenriksdepartementet.