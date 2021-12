Pentagon-dokumenter avslører amerikanske feilbombinger i Midtøsten

NTB

Pentagon-dokumenter avslører at USAs luftkriger i Midtøsten har vært preget av dårlig etterretning og en lang rekke feilbombinger som har tatt mange sivile liv.

Avisen The New York Times som har fått tak i en stor mengde graderte dokumenter fra USAs forsvarsdepartement.

De viser at amerikanske luftangrep i blant annet Syria og Irak har ført til at feilbombinger har ført til at tusenvis av sivile er blitt drept, deriblant mange barn.

Ifølge avisen rokker dokumentene ved USAs offisielle versjon av krigføringen, der det er blitt understreket at amerikanske luftangrep utføres med presisjonsbomber, og at man ønsker åpenhet om krigføringen.

Saken oppdateres