Storbritannias brexit-minister går av

NTB

Storbritannias brexit-minister David Frost trekker seg fra regjeringen, bekrefter Downing Street.

Downing Street viser til Frosts avskjedsbrev, der han skriver at han går av med umiddelbar virkning, ettersom «brexit nå er sikret».

I avskjedsbrevet skriver også Frost at han er misfornøyd med koronarestriksjonene som Johnson har innført. Frost advarer Johnson mot «å bli fristet av den type tvangstiltak vi har sett andre steder».

Frost peker også på at han er bekymret over regjeringens nåværende politiske retning:

– Jeg håper at vi kan gå videre så fort som mulig i den retning der vi bør være: en lettregulert næringslivsbasert økonomi med lave skatter, i forkant i moderne forskning og økonomisk endring, skriver Frost.

Skuffet

Bekreftelsen kom sent lørdag kveld, etter at avisen Mail on Sunday tidligere på kvelden siterte kilder på at Frost hadde levert sin avskjedssøknad til statsminister Boris Johnson i forrige uke.

Frost hadde ifølge avisen tilbudt seg å vente til januar med å forlate sin post. Men i avskjedsbrevet forklarer han at det ikke lenger er mulig å vente.

– Det er skuffende at denne planen ble offentlig kjent i kveld, og omstendighetene gjør at jeg mener det rette for meg er å gå av med umiddelbar virkning, skriver Frost i brevet til Johnsons kontor.

Populært regjeringsmedlem

Blant De konservative har Frost vært en av de mest populære medlemmene i regjeringen, skriver The Independent.

Avisen peker på at hans avgang sees på som et stort politisk nederlag for Johnson, som allerede sliter med å håndtere en rekke problemer.

Blant annet gjelder det de angivelige julefestene i strid med koronarestriksjonene, økt misnøye i hans eget parti om Johnsons lederskap, og sist denne ukens historiske nederlag i et suppleringsvalg i kretsen North Shropshire, der De konservative inntil nå hadde hatt makten siden 1832.

Frost har en forsiktig tone i avskjedsbrevet og skriver at han har «tillit» til statsministeren.

– Sjokkavgang

Men Frosts avgang fyrer opp under spekulasjoner om Johnsons politiske fremtid.

– Som om vi ikke visste det allerede, viser Frosts avgang kaoset som finnes i regjeringen, sier Labours skyggeminister for brexit Jenny Chapman til The Independent.

– Dette landet trenger et lederskap, ikke en hjelpeløs statsminister hvis tillit har gått tapt blant regjeringsmedlemmer og partifeller i Parlamentet. Boris Johnson må be folk om unnskyldning og forklare hva planen hans for de neste ukene er, sier hun.

Liberaldemokratene deler samme syn. Partiets utenrikspolitiske talsperson Layla Moran sier det trengs et sterkt lederskap for å få landet gjennom koronapandemien. I stedet har britene endt opp med en svak statsminister som har mistet partifellenes støtte og folkets tillit, uttaler hun.

– Denne sjokkavgangen er et tegn på kaoset og forvirringen i denne konservative regjeringen. Rottene flykter fra Boris Johnsons synkende skip mens han kryper fra krise til krise, sier Moran.