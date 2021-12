Vaksineforsker: Har du hatt corona, er du heldig

Ikke alle er tilhengere av massevaksinering. En teststasjon for coronaviruset ble påtent av demonstranter i Urk, nord for Amsterdam. Foto: Pro News via AP / NTB

Er du blant dem som tidligere har pådratt deg en coronainfeksjon, kan det vise seg å være en fordel akkurat nå. Det mener en dansk vaksineekspert.

Årsaken til dette skal være at tidligere infiserte får en ekstra beskyttelse ved at de allerede har vært gjennom en vaksinasjon.

Dermed vil kroppens immunforsvar gjenkjenne viruset og trolig reagere raskere for å unngå en ytterligere infeksjon.

Men forutsetningen for at denne fordelen skal kunne utnyttes maksimalt er at man samtidig vaksinerer seg i ettertid.

Tilhører du denne gruppen som både har hatt sykdommen, og i tillegg følger vaksinasjonsprogammet, skal det trolig mer til for å pådra seg en ny infeksjon og påfølgende alvorlig sykdom.

– Beskyttelse på opptil 95 prosent mot alvorlig sykdom

– Har du tidligere blitt smittet og deretter vaksinert, kan du få beskyttelse mot omicron-varianten på opptil 95 prosent mot alvorlig sykdom. Det er imponerende, sier Ole F. Olesen, direktør for European Vaccine Initiative (EVI), til Berlingske Tidende.

Han viser til at personer som har gjennomgått en infeksjon derfor er bedre rustet i møte med omikron.

– Jeg synes det er veldig fornuftig å si at hvis du har blitt smittet, er det omtrent det samme som å vaksinere en gang, men det gir en litt bredere beskyttelse, fordi det er hele viruset som har kommet inn i kroppen, illustrerer Olesen, som er vaksineforsker med doktorgrad i molekulær biologi.

– Hvis du tenker på din egen beskyttelse, så er det for lang tid

Ifølge bt.dk mener forskeren at tidligere smittede er heldige fordi de kan oppnå en ganske høy immunitet dersom de blir vaksinert allerede 1-3 måneder etter at de er smittet.

Dermed er han på kollisjonskurs med danske helsemyndigheter som anbefaler å vente opptil syv måneder på å bli vaksinert etter påvist smitte.

– Hvis du tenker på din egen beskyttelse, så er det for lang tid, fastslår vaksineforskeren.

Ifølge vaksineprodusentene Pfizer og Biontech gir deres vaksiner gir god beskyttelse mot omikronvarianten dersom det gis en tredje dose. Tre doser skal gi like god beskyttelse mot omikron som to doser gir mot deltavarianten.

Epidemiolog: – Vi tror at tidligere infeksjon ikke gir beskyttelse mot omikron



Det sørafrikanske forskningssenteret Sacema og det nasjonale instituttet for smittsomme sykdommer (NICD) har foreløpig konkludert med at det er epidemiologiske beviser for omikrons evne til å omgå immunitet fra tidligere infeksjon», ifølge Reuters.

– Vi tror at tidligere infeksjon ikke gir beskyttelse mot omikron. Vi tror imidlertid at vaksiner fortsatt beskytter mot alvorlig sykdom, sier den sørafrikanske epidemiologen Anne von Gottberg.