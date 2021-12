WHO: Tydelig bevis for at omikron sprer seg mer enn delta-varianten

NTB

Omikron-varianten er i stand til å spre seg vesentlig mer enn delta-varianten av coronaviruset, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

I en redegjørelse til medlemslandene fredag viser WHO til at det er dokumentert at omikron sprer seg vesentlig raskere enn delta-varianten i de landene som registrerer smitte fra ulike virusvarianter. Når det gjelder omikron, dobles antall smittetilfeller i løpet av 1,5 til 3 dager.

Det muterte viruset sprer seg raskt også i land med høye nivåer av immunitet i befolkningen. Det er fortsatt usikkert om dette skyldes at viruset omgår immunitet, at viruset i seg selv er mer smittsomt, eller om det skyldes en kombinasjon av de to, ifølge WHO.

Organisasjonen fastslår at det er sannsynlig at omikron-varianten vil overta for delta-varianten i de land der det er smitteutbrudd.