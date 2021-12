Antatt gjerningsmann kritisk skadd etter dødsbrann i Japan

Brannfolk kan ses i vinduet i den utbrente fjerdeetasjen. Foto: Kyodo News via AP / NTB

NTB

Tilstanden er kritisk for en mann som mistenkes for å ha satt fyr på en psykiatrisk klinikk i Osaka i Japan, ifølge japanske medier. Brannen tok 24 liv.

Den mistenkte er en 61 år gammel tidligere pasient ved klinikken, som ligger i fjerde etasje i en kontorbygning. Han er blant de skadde og tilstanden er kritisk, meldte kringkasteren NHK lørdag, med henvisning til ikke navngitte politikilder.

Politiet etterforsker om brannen kan settes i sammenheng med en mindre brann som startet i mannens bolig kort tid forut for fredagens brann i kontorbygningen, ifølge NHK og avisen Asahi Shimbun.

Noen pasienter har sagt at de så en mann sette fra seg en papirpose med brannfarlig væske ved siden av en varmeovn. Deretter sparket han posen over ende slik at den tok fyr, ifølge vitnene.

Japanske medier meldte senere fredag at 24 mistet livet. Lørdag ble dødstallet bekreftet. Flesteparten av de omkomne døde trolig av kullosforgiftning og antas å ha vært innesperret i klinikken, der utgangen skal ha vært blokkert.