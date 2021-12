Ankedomstol støtter Bidens vaksinekrav

Føderale myndigheter i USA vil kreve at alle arbeidstakere i private bedrifter med mer enn hundre ansatte, må være vaksinert mot koronavirus. Motstandere av kravet har gått rettens vei. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

NTB

En føderal ankedomstol slår fast at president Joe Bidens påbud om koronavaksinering av ansatte i større private bedrifter, er lovlig.

Avgjørelsen i ankedomstolen 6th U.S. Circuit Court of Appeals fredag tilsidesetter dermed beslutningen fra en føderal dommer ved en separat domstol som tidligere hadde satt det nasjonale vaksinepåbudet på pause.

Det er ikke kjent når vaksinepåbudet kan iverksettes etter fredagens kjennelse. Men føderale myndigheter, ved U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA), hadde tidligere uttalt at kravet skulle tre i kraft 4. januar.

Republikanskledede delstater gikk sammen med konservative grupper, næringslivsorganisasjoner og noen enkeltstående private selskaper, om å gå rettens vei for å stanse vaksinepåbudet, som ble kunngjort i begynnelsen av november. De har argumentert med at OSHA ikke hadde myndighet til å innføre ordningen.

Leslie Rutledge, delstaten Arkansas' attorney general, en stilling som har fellestrekk både med regjeringsadvokat, påtalemyndighet og justisminister på delstatsnivå, sier hun vil gå videre til høyesteretten med saken.

Vaksinekravet gjelder private bedrifter med mer enn 100 ansatte, til sammen rundt 84 millioner arbeidstakere. Uvaksinerte eller delvis vaksinerte må bruke munnbind og avlegge koronatest hver uke, mens det gjøres unntak for folk som jobber utendørs eller utelukkende hjemmefra.