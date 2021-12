138 migranter plukket opp fra sjøen mellom England og Frankrike

NTB

Franske myndigheter har plukket opp 138 migranter som var på vei i flere båter over Den engelske kanal til England.

Mange båter var i vanskeligheter da de forsøkte å seile over Den engelske kanal torsdag. To marinefartøy og to livbåter fraktet dem til land, opplyste franske myndigheter fredag.

Til sammen var det138 migranter i båtene. De ble tatt hånd om av politi og lokale myndigheter etter at de ble satt i land i Frankrike.

Migranter som legger ut fra den nordfranske kysten med kurs for Storbritannia, har skapt gnisninger i forholdet mellom de to landene.

I forrige måned døde 27 migranter da båten de satt i, sank nær Calais i Frankrike.

Fra 1. januar til 20. november i år har rundt 31.500 migranter lagt ut fra den franske kysten med kurs for Storbritannia. Den 11. november klarte rekordmange, 1.185 migranter, å ta seg i land på den engelske kysten.