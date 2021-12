Dilemma på liv og død ved danske sykehus: Må velge hvem som ikke får operasjon

– Hva skal legene gjøre hvis det kun er én ledig seng igjen, men det er to pasienter som er like syke og begge må legges i respirator, spør formann i Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensivmedicin, Christian Wamberg, som er blant de 14 legene som har skrevet under på kirurgenes opprop. Foto: Erik Johansen / NTB

De massive økningen i antall smittetilfeller og innleggelser av coronasyke dansker, tvinger nå sykehusene til å ta svært krevende etiske valg.

– Legene må nå velge mellom operasjon av en relativt akutt kreftpasient og en pasient som kommer inn med en akutt tilstand som blødning eller et stikk som er virkelig livstruende, sier formand for Dansk Kirurgisk Forum, Jens Hillingsø, til TV 2.

Ny smitterekord – store deler stenger ned



Siste døgn ble det registrert over 11.000 nye smittetilfeller i Danmark. Det er ny rekord.

– Omikronvarianten utgjør nå hvert femte smittetilfelle, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Nå foreslår regjeringen en rekke nye coronarestriksjoner. Det betyr nedstenging av kinoer, museer, teatre og andre deler av kulturlivet. Skolene ble stengt tidligere før jul for å hindre smittespredning. Serveringssteder må stenge mellom klokken 23 og 05, og all alkoholservering stanser fra klokken 22.

Overlegeforening: – Vi deler fullt ut deres bekymring

Men det er på sykehusene det store dramaet pågår. Her kjemper mennesker på liv og død for å overleve Covid-19. Mange dansker trenger nå respirator for å klare å puste.

Den enorme pågangen på sykehusene tvinger sykehusene til å skyve andre pasientgrupper bakover i køen. Mange av disse trenger operasjoner og annen behandling for sine lidelser.

Ifølge EkstraBladet er brevet sendt til Overlægeforeningen, Yngre Læger og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

– Vi deler fullt ut deres bekymring, både for den aktuelle akutte situasjon på landets sykehus og for utviklingen i helsevesenet de kommende år, bekrefter Overlægeforeningen i stt svar.

– Det er en katastrofe

Kirurgene på danske sykehus må nå velge mellom hvilke akutte pasienter de kan operere først. I et felles opprop fra styrelederne ved 14 kirurgiske avdelinger, slås det alarm om den dramatiske situasjonen.

«Det er en katastrofe at flere livsviktige helsepersonell forlater sykehusene på grunn av de pressede arbeidsforholdene», skriver legeforeningene i oppropet.

Christian Wamberg, formann for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin mener situasjonen er alvorlig og farlig.

– Vi frykter å komme i en situasjon hvor vi på grunn av kapasitetsmangel må avvise pasienter på intensiv, som vi i en annen situasjon ville ha mottatt. Altså hvor vi må velge mellom pasienter ut fra hvem som har best sjanse for å overleve, sier Wamberg til dansk TV 2.

– Hva skal legene gjøre hvis det kun er én ledig seng igjen

I enkelte regioner er så mye som 70 prosent av den planlagte driften utsatt. Mange planlagte operasjoner av godartede lidelser er allerede utsatt til «minst» etter sommerferien neste år.

Legeforeningene mener at sykehysene har vært underfinansiert i mange år, kombinert med mangel på arbeidskraft, noe som gjør pandemien enda mer krevende å håndtere.

– Hva skal legene gjøre hvis det kun er én ledig seng igjen, men det er to pasienter som er like syke, og begge må legges i respirator, spør Christian Wamberg, som er blant de 14 legene som har skrevet under på kirurgenes opprop.

