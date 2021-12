Amerikansk kilde: Villig til å diskutere russiske krav

NTB

USA er villig til å diskutere Russlands lange liste med sikkerhetspolitiske krav, sier en kilde i den amerikanske administrasjonen.

Samtidig advarer den ikke navngitte tjenestepersonen om at noen av kravene er uakseptable.

Russland valgte fredag å offentliggjøre forslagene i form av utkast til to nye sikkerhetspolitiske avtaler. Her krever Russland at Ukraina ikke må bli Nato-medlem og at Nato må redusere sine styrker i Øst-Europa.

Utspillet kommer samtidig som vestlige land frykter at Russland skal invadere Ukraina.

– Hvis det blir noen ytterligere aggresjon mot Ukraina, vil konsekvensene bli massive og prisen høy, sier den amerikanske kilden, ifølge nyhetsbyrået AFP.