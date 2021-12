Hundrevis protesterer i Tunisia – elleve år etter den arabiske våren

Folk holder bannere under en samling for å minnes den tunisiske revolusjonen i 2011. Påskriften er en protest mot myndighetene, der det står «Vi er arbeidsløse på grunn av deres politikk». Foto: Riadh Dridi / AP / NTB

NTB

Tunisiere benyttet elleveårsdagen for folkeopprøret til å marsjere i gatene mot det de frykter er et nytt autoritært regime.

Hundrevis av demonstranter samlet seg fredag i sentrum av Tunis for å protester mot president Kais Saied, som i sommer sparket regjeringen, innstilte arbeidet i nasjonalforsamlingen og utvidet sine egne fullmakter.

Enkelte av demonstrantene holdt plakater med støtte til grunnloven fra 2014, som Said tidligere i uka sa han vil revidere og la folket stemme over i en folkeavstemning 25. juli neste år.

Grunnloven anses som et historisk kompromiss mellom Tunisias sekulære og islamistiske politiske fløyer, mens Said mener den står i veien for reformer.

Det islamist-inspirerte opposisjonspartiet Ennahda er sterkt imot tiltakene, men i den tunisiske befolkningen er meningene delte.

Mange mener Saied gjorde det rette og tror på hans løfter om at han vil rydde opp i et korrupt og ineffektivt system. Han har planlagt nye valg i desember neste år.

Enkelte av Saids tilhengere samlet seg også i sentrum av Tunis fredag.

– Vi står sammen med i kampen mot korrupsjon, sto det på et banner.

Revolusjonen i Tunisia markerte begynnelsen på omveltningene som fikk navnet den arabiske våren. Tunisia er det eneste landet der demokratiet har fått et visst fotfeste. I Egypt endte overgangen til demokrati med et militærkupp og et nytt autoritært styre. I Syria endte det i en langvarig borgerkrig.

Tidligere i desember flyttet Said den offisielle merkedagen for revolusjonen fra 14. januar til 17. desember.

17. desember 2010 var dagen da gateselgeren Mohammed Bouazizi satte fyr på seg selv i protest mot at han ble jaget unna stedet han ønsket å selge varene sine. 14. januar flyktet diktatoren Zine al-Abidine Ben Ali i eksil.