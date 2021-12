Japanske medier: Minst 19 omkom i brann i Osaka i Japan

Brannmenn i vinduet i etasjen der brannen startet. Foto: Kyodo News via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Minst 19 mennesker er døde etter at det brøt ut en brann i et kontorbygg i Osaka i Japan, melder japanske medier. Politiet mistenker at brannen var påsatt.