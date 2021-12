Sviende konservativt nederlag i britisk suppleringsvalg

Storbritannias statsminister Boris Johnson er under hardt press, og det er ikke blitt mindre etter tapet av en valgkrets sentralt i England, som partiet aldri tidligere har tapt. Her sammen med sultanen av Oman foran statsministerboligen i Downing Street.

NTB

Aldri tidligere har De konservative i Storbritannias tapt valgkretsen North Shropshire, før nå. Dermed øker motgangen for statsminister Boris Johnson.

Torsdagens suppleringsvalg endte med en overlegen seier for Liberaldemokratenes kandidat Helen Morgan.

De konservatives valgnederlag knyttes til statsministeren selv, og de skandalene han har måttet håndtere den siste tiden. Johnson er blant annet i hardt vær på grunn av selskaper og fester i statsministerboligen i Downing Street der coronarestriksjonene skal ha blitt brutt i fleng.

– I kveld har folket i North Shropshire talt på vegne av det britiske folk. De har sagt høyt og tydelig: «Boris Johnson, festen er over», sa Morgan i sin seierstale.

– Regjeringen din er drevet på løgn og skryt, og vil bli holdt ansvarlig. Den vil bli gransket, den vil bli utfordret, og den kan og kommer til å bli beseiret, sa hun videre.

Mange skandaler

Suppleringsvalget ble utløst av at parlamentarikeren Owen Paterson måtte gå av etter avsløringer om at han hadde drevet lobbyvirksomhet på vegne av selskaper som betalte ham godt over en million kroner i året.

Skandalen har også svekket tilliten til Johnson, som først forsøkte å endre reglene for at Paterson skulle kunne bli sittende

I 2019 vant kandidatene til De konservative parlamentssetet i North Shropshire med nesten 23.000 stemmer. Denne gangen fikk liberaldemokratiske Morgan nær 18.000 stemmer, mens den konservative kandidaten, Neil Shastri-Hurst måtte nøye seg med litt over 12.000. Dermed vant Morgan med nesten 6.000 stemmer, viste resultatet, som ble lagt fram fredag morgen.

Coronaopprør

Boris Johnson har denne uken også støtt på et opprør blant sine egne partimedlemmer i Parlamentet, der det har vært heftig diskusjon om de nye coronarestriksjonene.

Omikron-varianten har ført til stor smitteøkning, men mange konservative politikere er sterkt imot kravet om coronapass på restauranter, puber og offentlige arrangementer. Tirsdag denne uken stemte nesten 100 konservative representanter mot sin egen regjeringens tiltak for å hindre smitte.

Forslaget ble imidlertid vedtatt på grunn av støtte fra opposisjonen.