IMF legger ned kontoret i Brasil

NTB

Det internasjonale pengefondet (IMF) legger ned kontoret sitt i Brasil neste år. Beslutningen er tatt etter at landets finansminister kom med krass kritikk.

IMF legger ned kontoret når Brasils nåværende representants mandat utløper 30. juni neste år, kunngjorde IMF torsdag.

Beslutningen kom dagen etter at finansminister Paulo Guedes sa at IMFs Brasi-prognose er overdrevent pessimistisk, og at IMF ikke lenger er velkommen.

– De kan gå seg en tur, sa han onsdag.

– De anslo at Brasils økonomi ville trekke seg sammen med 9,7 prosent i 2020, og Storbritannias økonomi trekke seg sammen med 4 prosent. Til slutt var det vår økonomi som krympet 4 prosent, og britenes økonomi med 9,7 prosent, sa han.

Han anklaget også IMF-tjenestemenn i Brasil for å være mer interessert i fotball og mat enn å hjelpe Brasils økonomi.

IMF åpnet kontoret i Brasil i 199 da landet ba IMF om hjelp til å komme seg ut av en økonomisk krise. Det økonomiske programmet ble avsluttet i 2005, men IMF har opprettholdt kontoret i landet for å tilrettelegge for dialog.

– De har vært her lenge nok. Det var mye ubalanse i dette forholdet, sa Guedes onsdag.