Biden advarer amerikanere om omikronspredning

NTB

USAs president Joe Biden advarer om at omikronvarianten av koronaviruset kommer til å spre seg svært raskt i landet.

Han anbefaler derfor USAs befolkning å vaksinere seg.

– Den eneste reelle beskyttelsen er å vaksineres, sa Biden torsdag.

Han tegnet et bilde av «en vinter med alvorlig sykdom og død» for folk som ikke er vaksinert. Presidenten understreket derfor at det er viktig at folk som har gått lenge siden dose nummer to, takker ja til en tredje dose, og at folk som ennå ikke er vaksinert, lar seg vaksinere.

Bidens administrasjon har ingen planer om å innføre noen begrensende tiltak i øyeblikket, og fokuserer heller på vaksinasjon, uttaler Det hvite hus' talskvinne Karine Jean-Pierre.