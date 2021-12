The Guardian: Boris Johnson deltok på pizzafest under nedstengingen

Stormen rundt Storbritannias statsminister Boris Johnson fortsetter torsdag. Ifølge The Guardian skal han ha deltatt på en samling, som ikke var i tråd med gjeldende smittevernregler, 15. mai i fjor. Foto: Tolga Akmen / Pool via AP / NTB

NTB

Statsminister Boris Johnson skal ha vært med på en sammenkomst i No. 10 Downing Street under nedstengingen i mai i fjor, forteller kilder til The Guardian.