Vesten avviser Russlands krav om å nekte Ukraina Nato-medlemskap

NTB

Vestlige allierte avviste torsdag Russlands forsøk på å forhindre ukrainsk medlemskap i Nato. De ber Russland komme tilbake til forhandlingsbordet.

Russlands president Vladimir Putin vil ha direkte forhandlinger med USAs president Joe Biden for å løse den spente situasjonen på grensa mot Ukraina.

På europeisk side vil man tilbake til Normandie-formatet, som er samtaler mellom Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland. Flere EU-ledere har varslet sterke økonomiske sanksjoner hvis Russland bruker militær makt mot Ukraina.

Liste med krav

På onsdag overleverte Russland en liste med sikkerhetskrav til USAs viseutenriksminister Karen Donfried. Blant annet vil Russland at Nato stopper sin østlige utvidelse og trekker tilbake løftet om at Ukraina kan bli medlem av forsvarsalliansen.

Nato åpnet formelt døra for ukrainsk Nato-medlemskap i 2008, men ingen fremgang er gjort siden.

Donfried hadde torsdag et møte med Natos generalsekretær Stoltenberg for å diskutere kravene fra Russland. Stoltenberg hadde også et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj samme dag.

På en felles pressekonferanse understreket Stoltenberg at et eventuelt medlemskap for Ukraina var en beslutning som måtte fattes i Kiev.

– Vi vil ikke gå på akkord med Ukrainas rett til å velge sin egen vei. Vi vil ikke gå på akkord med Natos rett til å beskytte og forsvare alle NATO-allierte, sa Stoltenberg.

Han sa også at Natos samarbeid med Ukraina er viktig for begge sider, og ikke på noen måte en trussel mot Russland.

Passivt Europa

Zelenskyj deltok på et toppmøte med EUs stats- og regjeringssjefer onsdag, og han sier at de fleste av dem forsto og støttet landets posisjon i konflikten.

Men han er også frustrert over at Europa ikke vil ta preventive grep overfor Russland.

– Siden 2014, siden starten av krigen, har Russland etter mitt syn dyttet Ukraina inn i Nato, sier Zelenskyj.

Han mener at enkelte EU-land ikke ser ut til å forstå den umiddelbare faren Ukraina står overfor, og ber dem handle raskt.

Et av kortene som er i spill, er den nye gassrørledningen Nord Stream 2, som skal frakte gass fra Russland til Tyskland uten å gå via Ukraina slik den nåværende gassledningen gjør.

Ukraina og deres nærmeste støttespillere i Vesten vil stanse åpningen av Nord Stream 2, men Tysklands ferske statsminister Olaf Scholz har vært forsiktig i sine uttalelser rundt temaet.

Flere EU-ledere frykter at flere sanksjoner vil provosere fremfor å avskrekke Russland.