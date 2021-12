Stemoren dømt til livstid i fengsel for drapet på Star Hobson (1)

Den lille jentas mor dømmes til åtte år i fengsel.

«Kan man dø av å bli slått pusten ut av?», «kvalm etter hodeskade», «hvordan få ned hevelser?» og «tegn på overgrep på baby».

Det var, ifølge britiske The Guardian, noen av søkene Savannah Brockhill (28) gjorde på nett etter at hun hadde mishandlet stedatteren sin, lille Star Hobson.

Star Hobson ble bare 16 måneder.

Den dagen Star døde i september i fjor, bare 16 måneder gammel, søkte Brockhill på «babyer i sjokk» og «hvordan få babyer ut av sjokk?».

Tirsdag ble stemoren funnet skyldig i drap på jenta. Moren ble funnet skyldig i å ha medvirket. Onsdag var straffeutmålingen klar. Stemor Savannah dømmes til livstid i fengsel, med en minstetid på 25 år, mens moren Frankie Smith (20) dømmes til åtte år bak mur og jern.

Det var TV 2 som først omtalte dommen i Norge.

Trakk seg unna mors famile



Barnedrapet i Keighley i West Yorkshire har sjokkert britene.

– Vi må beskytte barn fra slike barbariske forbrytelser og sikre at lekser læres, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson etter at dommen falt.

Stars mor Frankie møtte Savannah i november 2019. De to ble et par, og Frankies nærmeste ble tidlig oppmerksom på at den åtte år eldre kjæresten hadde et usunt temperament.

Bekymringen nådde imidlertid ikke inn. I stedet skal paret ha isolert seg mer og mer. Beste- og oldeforeldre skal ha fått sett mindre og mindre til den lille jenta.

Tilfeller av mishandling ble også fanget på film. Blant annet en overvåkningsvideo, der stemoren slo jenta over 20 ganger. Paret laget også videoer selv av at de plaget barnet.

– Hun var 16 måneder gammel da hun ble drept. Hennes korte liv var preget av omsorgssvikt, grusomhet og skade, sa dommer Justice Lambert under domsavsigelsen.

Arthur-saken



Drapet på Star Hobson er det andre barnedrapet fra coronatiden som ryster Storbritannia.

Tidligere denne måneden falt dommen i den såkalte Arthur-saken, om seks år gamle Arthur Labinjo-Hughes som døde i juni i fjor etter måneder med mishandling og utsulting. Faren Thomas Hughes (29) ble dømt til 21 års fengsel mens stemoren Emma Tustin (32) ble dømt til livstid i fengsel, med en minstetid på 29 års fengsel.