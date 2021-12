Omikron-vinter tema på EU-toppmøtet

NTB

Hvordan skal EU håndtere en vinter med mye omikron-smitte, samtidig som grensene holdes åpne? EU-lederne sliter med å samordne tiltakene mot smittebølgen.

Det antas at omikronvarianten vil bli dominerende i Europa innen midten av januar, ifølge EU-kommisjonen. Helsevesenet i mange land er allerede under sterkt press.

– Omikron skaper betydelig bekymring, spesielt når det gjelder den raske spredningen som skaper press på våre samfunn og våre helsesystemer, sa den irske statsministeren Micheál Martin da han ankom toppmøtet i Brussel torsdag.

– Så i dag etterlyser vi større koordinering på en rekke fronter, la han til.

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis sa at det nå haster med å få vaksinert folk med tredjedoser. Han kalte det for et kappløp med tiden.

Ni EU-land har en vaksinasjonsrate på under 60 prosent.

Italia, Irland, Portugal og Hellas har alle skjerpet inn restriksjonene for reisende fra andre EU-land ved å kreve coronapass før ankomst. Dette gjelder også for de som er vaksinert.

Noen mener at tiltakene undergraver reglene for coronapasset, som siden juli har sikret lettvint reise innenfor EU. Både vaksinerte og de som kan vise fram dokumentasjon på at de har vært smittet de siste månedene, har sluppet karantene og coronatesting.