Anders Tegnell frykter norske tilstander

Sverige valgte en annen strategi og er langt hardere rammet av koronapandemien enn nabolandene, må statsepidemiolog Anders Tegnell konstatere. Nå vurderer de å be om hjelp utenfra.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell bruker Oslo-julebord som skrekkeksempel. Nå tar svenskene grep mot norsk omikron-smitte.

I et intervju med avisen Dagens Nyheter uttrykker Anders Tegnell en foreløpig optimisme på vegne av smittesituasjonen i Sverige. Statsepidemiologen peker blant annet på at smittekurven ikke er like bratt som i Norge. Sverige har foreløpig ikke fått samme smittetrend som mange andre europeiske land, inkludert Danmark og Norge.

Sverige har per torsdag morgen kun bekreftet 51 tilfeller av omikron, mens det her i Norge er påvist 1498 tilfeller av varianten.

Trekker frem julebordet

Noe av grunnen til dette tror Tegnell er at landet har sluppet unna store smittehendelser og trekker da frem julebordet på Louise Restaurant & Bar på Aker brygge 26. november.

– Er du uheldig, som i Norge, og får inn omikron på et sted hvor det gir veldig mye smitte, så går det selvfølgelig fortere, sier Tegnell til Dagens Nyheter.

105 personer er bekreftet omikron-smittet etter julebordet 26. november.

– Ikke flytt festen over grensen

Selv om Sverige ennå ikke har fått den store smittebølgen, så er trenden også der stigende. Torsdag bekreftet statsminister Magdalena Andersson at landet innfører coronapass som også gjelder innreise fra Norden.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Statsminister Magdalena Andersson under en pressekonferanse om tiltak under pandemien. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB Les mer Lukk

Svenskene frykter at nordmenn tar med smitten over grensen. Derfor påpeker statsministeren at nordmenn som vil feire jul i Sverige er velkomne, men må følge de norske smittevernanbefalingene også hos søta bror.

– Jeg har en forventning om at nordmenn, som er hjertelig velkommen til Sverige, følger anbefalingene, sa Andersson på en pressekonferanse torsdag.

I Norge gjelder anbefalinger om ikke å være mer enn ti personer på feiringen i jul og nyttår, i tillegg til skjenkestopp på utesteder.

– Ikke flytt festen over grensen, legger hun til, ifølge NTB.