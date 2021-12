Fire barn døde i hoppeslottulykke i Australia

NTB

Fire barn mistet livet og flere barn er kritisk skadd i en hoppeslottulykke på Tasmania i Australia.

Ulykken skjedde da vind kastet hoppeslottet opp i luften torsdag på en aktivitetsdag på en barneskole i Devonport på nordkysten av Tasmania.

– Flere barn falt fra en høyde på rundt 10 meter i 10-tiden og får behandling på stedet samt på sykehus, het det i en uttalelse fra politiet natt til torsdag norsk tid.

Lokale medier viser bilder av gråtende politifolk.

Aktivitetsdagen var en del av skoleårets avslutning før jul. Barnas foreldre var invitert til å stille opp som frivillige under arrangementet, der det var en rekke lekeaktiviteter.

Statsminister Scott Morrison kaller tragedien hjerteskjærende.

– Barn var samlet med sine familier for en dag med utendørs moro, og så endte dagen i en ufattelig tragedie, sier Morrison.

– Til foreldrene, familiene, vennene og de andre barna som var vitner til dette, ønsker jeg å si at jeg ber om at dere har familie og venner rundt dere og at dere kommer dere gjennom denne grusomme tragedien, sier han videre.

Skolen er stengt og foreldre skyndet seg til ulykkesstedet for å hente barna sine, meldte den australske kringkasteren ABC.