Polen bygger «Europas Trump-mur» med hjelp fra det britiske forsvaret

I november begynte Polen sitt kontroversielle arbeid med å bygge en enorm grensemur mot Hviterussland. Det britiske forsvaret bidrar med ingeniører og midler i byggingen av det som omtales som Europas Trump-mur.

Den 15. november i år kunngjorde Polens innenriksminister Mariusz Kaminski i en twittermelding at landet er i gang med å bygge en mur langs grensen mot nabolandet Hviterussland. Den fem og en halv meter høye stålmuren skal gå langs den 180 kilometer lange grensen og omtales som et nødvendig steg for å sikre landet.

– Muren beskytter ikke Polen mot trusler, den beskytter Polen mot de mest desperate og utsatte menneskene på jorden, som brukes som menneskelige våpen av hviterussiske myndigheter, skriver den politiske aktivisten George Monbiot i et innlegg for The Guardian.

47.000 kilometer med iskald mur

På slutten av Den kalde krigen, da Berlinmuren falt, jublet europeiske politikere over at verden nå skulle inn i en ny æra av frihet. I stedet har enda flere murer blitt bygget. Siden 1990 har Europa bygget grensemurer som til sammen er seks ganger lengre enn det Berlinmuren var. På verdensbasis har antall grensemurer økt fra 15 til 70 siden slutten av Den kalde krigen, og til sammen er verden utsmykket med 47.000 kilometer med steinharde fronter. På den ene siden står det vakter, og på den andre står desperate folk fanget i krig og sult.

Polens grensemur er det ferskeste tilskuddet. Det var i oktober at Nasjonalforsamlingen i Polen ga grønt lys for byggingen av grensemuren. Den 3,4 milliarder kroner dyre muren skal hindre flyktninger og asylsøkere i å krysse grensa ulovlig, og den kommer som direkte konsekvens av flyktningkrisen som har oppstått på grensen mellom Hviterussland og Polen.

Her begraves 27 måneder gamle irakiske Halikari Dhaker på en kirkegård i Polen. Les mer Lukk

Fanget i ingenmannsland

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko kunngjorde i mai at landet ikke lenger vil hindre migranter fra å nå EU-grensa. Nabolandet Polen anklaget Lukasjenko for å ha lempet på kontrollen på hviterussisk side for å straffe EU for de strenge sanksjonene som er innført mot hans regime.

Samtidig vedtok Polen en lov ga grensevaktene anledning til å tvinge flyktninger og migranter uten innreisetillatelse tilbake over grensa. Dette har resultert i at flere tusen mennesker, for det meste flyktninger fra Midtøsten, har blitt fanget i ingenmannsland mellom de to landene, uten mulighet til å gå videre og redd for å snu.

Trump-muren: Grensemuren omtales som Europas svar på muren mellom USA og Mexico. Les mer Lukk

«En europeisk Trump-mur»

Den ferskeste utviklingen er Polens grensemur. Storbritannia har sendt 140 militære ingeniører til Polen for å bidra i arbeidet, skriver Storbritannias forsvarsdepartementet på sine nettsider. Utsendingen skal etter planen vare fra desember til april og ingeniørene skal bidra med utbedring av infrastrukturen langs grensen og andre spesifikke oppgaver.

«Vår forpliktelse til europeisk sikkerhet er urokkelig og vi står alltid ved våre alliertes side» står det på forsvarets nettsider. Videre skriver de at Storbritannia er i gang med å kartlegge om et lignende prosjekt vil bli nødvendig langs Litauens grenser. De meddeler også at det samtidig foregår militærøvelser i regi av Nato i Polen.

Brexit Spotlight, som tilhører organisasjonen Another Europa is Possible, beskriver muren som «en europeisk Trump-mur», og anser den som ett av mange steg i retningen av et tettere samarbeid mellom et konservativt Storbritannia og Polen.

«Det som skal bygges er en Trump-mur med bevegelsessensorer og overvåkningskamera til en verdi av 353 millioner euro. Dersom det rapporterte tallet om 2000 flyktninger langs grensen stemmer, så koster veggen over 176.000 euro per flyktning», står det på organisasjonens nettside. Tallet på antall flyktninger er hentet fra FNs rapport fra 29. november om krisen langs grensen, og organisasjonen mener at pengene er bedre brukt til humanitær hjelp enn til bygging av mur.

Mennesker som våpen i «hybrid-krig»

Amnesty International mener at muren er bortkastet.

– Vi vet av erfaring at slike murer ikke fungerer. De gjør det vanskeligere for flyktninger å komme seg over grensen, men det stopper dem ikke, sier Barbora Cernusakova ved Amnesty International til BBC.

Den allerede farlige ferden kan bli livsfarlig. Zanyar Ahmad er en av flyktningene som sitter fanget på grensen i minusgrader. Han forteller til tidsskriftet Foreign Policy at han har forsøkt å komme seg inn i Polen fem ganger, men har snudd i møte med tåregass og vold fra grensevakter. Han er likevel fast bestemt på å klare det, og tør ikke returnere til det han beskriver som «vold, korrupsjon og ondskap» i nordlige Iran. Han er dermed en av flere tusen flyktninger som brukes til det EU omtaler som «hybrid-krigføring» av Hviterusslands president, og står fast ved å bli der til tross for at muren nå blir reist.