Ny omikron-studie: Smitter 70 ganger raskere enn delta-varianten

Men forskerne merker seg at omikron gir vesentlig lavere infeksjonsnivå i lungene, og at det er tegn på at det har klare fellestrekk med forkjølelse.

Det kommer frem i en ny studie som er publisert av The University of Hong Kong 15. desember.

Ett av hovedfunnene er at omikron gir en indikator på lavere alvorlighetsgrad av sykdommen. Det vil i så fall være svært gode nyheter for hele verden.

Hvis omikron gir vesentlig mildere sykdomsforløp, og utgjør en mindre trussel mot lungene, vil det kunne bety et veiskille i pandemien.

Advarer mot å undervurdere omikron



Ifølge studien er omikron-infeksjon i lungen betydelig lavere enn den originale SARS-CoV-2. Men forskerne advarer samtidig mot å undervurdere omikron ettersom den smitter hele 70 ganger raskere enn delta-varianten.

– Det er viktig å merke seg at alvorlighetsgraden av sykdom hos mennesker ikke bare bestemmes av virusreplikasjon, men også av immunresponsen på infeksjonen, som kan føre til dysregulering av det medfødte immunsystemet, sier Dr Chan, førsteamanuensis ved School of Public Health og leder av studien ved Center for Immunology and Infection, Hong Kong Science and Technology Park.

– Den generelle trusselen fra omikron-varianten er sannsynligvis svært betydelig

Han viser til faren ved at svært mange mennesker vil kunne bli smittet av omikron-varianten.

– Ved å infisere mange flere mennesker, kan et svært smittsomt virus forårsake mer alvorlig sykdom og død, selv om viruset i seg selv kan være mindre patogent. Derfor, sammen med våre nylige studier som viser at omikron-varianten delvis kan unnslippe immunitet fra vaksiner og tidligere infeksjoner, er den generelle trusselen fra omikron-varianten sannsynligvis svært betydelig, understreker forskningslederen.

Studien er for tiden under fagfellevurdering for publisering.

Forsker: Ligner på forkjølelse



Immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo sier til VG at den nye studien kan innebære gode nyheter i bekjempelsen av pandemien.

– Studien peker på at omikron smitter veldig lett, men gir kanskje mindre alvorlig sykdom fordi den holder seg høyere i luftveiene som nese og hals. Da ligner omikron mer på andre coronavirus vi kjenner. Forkjølelse går sjelden ned i lungene, sier Spurkland, som overfor avisen bekrefter at hun tror omikron utvikler seg i retning av forkjølelse.

Fem virusvarianter



Fem varianter av coronaviruset har hatt utbrudd i Norge. De har fått navnene alfa, beta, gamma, delta og omikron. Siden august 2021 har deltavarianten vært dominerende i Norge.

– Omikron har hatt den hurtigste vekstraten ut av tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge, skriver FHI i sin risikovurdering.