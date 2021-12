Tyskland utviser russiske diplomater

Utenriksminister Annalena Baerbock har utvist to russiske diplomater og kalt den russiske ambassadøren i Berlin inn på teppet. Foto: Hannibal Hanschke / Pool / AP / NTB

NTB

Regjeringen i Tyskland har utvist to russiske diplomater etter at en mann ble dømt for et drap som retten mener Russland beordret.