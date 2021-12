EU-byrå: Vaksine ikke nok til å bremse omikron

– Det er avgjørende viktig at det tas kraftige grep for å hindre spredning, avhjelpe trykket på helsevesenet og beskytte de utsatte i de kommende måneder, sier ECDC-sjef Andrea Ammon.

NTB

Vaksiner er ikke tilstrekkelig til å stanse spredningen av omikron, advarer EUs smittevernbyrå ECDC. Det trengs kraftigere tiltak, heter det.

– I dagens situasjon er ikke vaksine nok til å avverge følgene av omikronvarianten. Dette fordi det ikke er nok tid til å fylle vaksinehullene, sier ECDC-sjef Andrea Ammon.

Smittevernbyrået hever sin risikovurdering av omikronvariantens virkning på folkehelsen til «svært høy», ett hakk opp på stigen.

Byrået etterlyser gode, gamle tiltak som munnbind, håndvask, hjemmekontor og forbud mot større ansamlinger av mennesker.

– Det er avgjørende viktig at det tas kraftige grep for å hindre spredning, avhjelpe trykket på helsevesenet og beskytte de utsatte i de kommende måneder, sier Ammon.

Hun legger til at det er klare indikasjoner på spredning i samfunnet i EU/EØS-landene og at modeller viser en overhengende fare for ytterligere rask spredning.