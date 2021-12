Traumatiserte intensivsykepleiere i USA slår alarm: – Som å prøve og drikke fra en brannslange

Sykehusene i USA er på bristepunktet av kapasitet og sliter samtidig med at sykepleiere og andre helsearbeidere forlater arbeidsplassen og aldri vender tilbake.

Coronavirus-pandemien er på vei inn i sitt tredje år med herjinger. Akkurat da folk flest hadde begynt å bli vant til en tilnærmet normal hverdag, kom nyheten om varianten omikron. Flere land har nok en gang innført inngripende tiltak, deriblant Norge, for å beskytte sykehusene og andre nødvendige helsetjenester.

– De verste vaktene i mitt liv

I USA har pandemien så langt krevd over 800.000 menneskeliv og helsearbeidere frykter at belastningen på sykehusene er så stor at det vil få langvarige følger for helsevesenet, som det vil kunne ta flere år å gjenopprette. I løpet av de siste ukene har antall innleggelser skutt i taket.

– Det føles som å forsøke og drikke vann fra en brannslange uten mulighet til å skru av slangen. Jeg har jobbet i akuttmedisin i 25 år og disse vaktene er de verste i mitt liv, forteller lege John Hick ved Hennepin Healthcare i delstaten Minnesota til CNN.

Ifølge tall fra John Hopkins University har antall dødsfall blant folk smittet av covid-19 økt med 36 prosent på en måned i Minnesota.

Helsearbeidere er i gang med å snu en kritisk syk pasient smittet av covid-19 ved North Memorial's South Six i Minnesota.

– Folk skriker til oss

Lege Jessi Gold, som er psykiater ved Washington University forteller at frykten som sprer seg i samfunnet gjør at enkelte pasienter reagerer med sinne og aggresjon.

– Folk skriker til oss og forteller oss at vi ikke behersker jobbene våre, forteller Gold til CNN.

Tidligere denne uken fikk leger i delstaten Minnesota nok og gikk til lokalavisen Minneapolis Star Tribune med en bønn til folket.

Et rop om hjelp

«Vi er overarbeidet og vi er knust, og snart er vi der at vi ikke lenger kan tilby akutthjelpen som trengs. Hva skjer når du havner i en bilulykke? Får et hjerteinfarkt eller slag? Vil vi kunne gi livreddende hjelp på ditt lokale sykehus? I dag kan vi ikke garantere det», står det i skrivet, som er signert direktører ved ni forskjellige sykehus.

Under den dystre prognosen skisserer helsearbeiderne hvordan befolkningen best kan hjelpe til. De lister opp de viktigste tiltakene hver enkelt kan gjøre; vaksiner deg, bruk munnbind, isoler deg selv og ta test dersom du utvikler symptomer, og be andre rundt deg om å gjøre det samme, står det i skrivet.

Operasjoner er satt på vent, intensivavdelingene er sprengt og andre avdelinger på sykehusene er omgjort til coronavirus-avdelinger.

Ifølge direktør ved Minnesota Hospital Association har mange helsearbeidere valgt å forlate jobbene sine i løpet av pandemien, og de gjenværende blir presset til ytterpunktet, hvor mange omsider blir utbrent.

Intensivavdelingen på Ahus behandler coronapasienter som er i en kritisk situasjon. Legespesialist i anestesi og intensivmedisin, Christopher Orhagen er en av dem som behandler pasientene.

Norske sykehus

Tidligere i desember gikk intensivsykepleiere ved Akershus universitetssykehus (Ahus) ut med samme bønn som Minnesota-legene. Ahus har behandlet flest dødssyke coronapasienter i landet, og ber folk ta vaksinen.

De som vegrer seg, skulle kommet og sett hvor dårlige covid-pasientene blir. Da tror jeg flere hadde blitt skremt, sier intensivsykepleier Hilde Mari Rønning ved postoperativ seksjon til NTB. Hennes avdeling har bidratt som hjelpende hånd når intensivavdelingen ved sykehuset har vært full.

Over 80 prosent av den norske befolkningen over 16 år er nå vaksinert med to doser coronavaksine. Den lille andelen som ikke er vaksinert, er overrepresentert på sykehusene.

Mandag tok Norge ny dyster rekord. Aldri før har det vært så mange coronapasienter innlagt på sykehus rundt om i landet, hvor 64 av dem er på respirator. Samme dag innførte regjeringen nye inngripende tiltak for å bremse utviklingen. Les tiltakene her.

