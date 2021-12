Danmarks kronprinsesse Mary er coronasmittet

Det danske kongehuset bekrefter at kronprinsessen har testet positivt og har gått i isolasjon på Amalienborg.

Det danske kongehuset bekrefter smitten i en pressemelding.

«H.K.H. Kronprinsessen ble i dag onsdag, 15. desember 2021, testet positivt for COVID-19. Hennes kongelige høyhet oppholder seg i isolasjon i Frederik VIIIs palé på Amalienborg», skriver kongehuset i pressemeldingen.

Det skal ikke være konstatert smitte hos andre i kongefamilien.

Kongehuset bekrefter også at de er i tett dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning og oppfølging av smitteoppsporing.

«Kronprinsessen vil holde seg i isolasjon frem til det etter de gjeldende retningslinjene er sikkert å avbryte isolasjonen», heter det i pressemeldingen.

Hun er gift med Danmarks tronarving kronprins Frederik, og sammen har de fire barn.

I desember i fjor testet parets eldste sønn, prins Christian, også positivt for coronaviruset.