Fire år etter milliardærdrapet – dette bildet er politiets siste håp

Hva skjedde med ekteparet Barry og Honey Sherman? Kanadisk politi har fire år etter dobbeltdrapet fortsatt verken motiv eller konkrete spor. Nå setter de sin lit til en nylig publisert overvåkningsvideo i jakten på nye tips i saken.

Den 75 år gamle legemiddelmagnaten Barry Sherman og hans kone Honey (70) ble funnet døde i huset sitt nord i Toronto 15. desember 2017. Politiet omtalte dødsfallene som mistenkelige, men sa at det ikke var noen tegn på innbrudd og at ingen var mistenkt i saken.

Spekulasjonene gikk lenge på om milliardæren hadde drept sin kone og deretter tatt selvmord, men seks uker etter drapet konkluderte politiet at begge to hadde blitt drept. Obduksjonsrapporten viste at begge hadde blitt kvalt.

Politiet rykket ut til boligen til Sherman-ekteparet 15. desember 2017. Da ble de to funnet kvalt i kjelleren. Først seks uker senere konkluderte politiet med at de var drept. Les mer Lukk

Over 1200 tips

På de fire årene som har gått har politiet i Toronto fått inn 1255 tips i saken og har avhørt over 250 vitner. Likevel har de vært svært sparsommelige med informasjon om saken, før nå.

Basert på overvåkningskameraer i nabolaget til Sherman-paret har politiet kommet frem til en person som ble observert i nabolaget, som de nå ønsker ytterligere tips om.

– Basert på tidspunktet vi mener drapene må ha funnet sted, har vi et individ som beveger seg inn i et veldig definert område rundt Sherman-bopelen og som var i det området i en periode før vedkommende dro igjen. Vi har ikke vært i stand til å identifisere hva vedkommende gjorde i området og med timingen på drapene, så er det grunnen til at vi nå klassifiserer denne personen som en mistenkt i saken, fortalte Brandon Price i Toronto-politiet på en pressekonferanse, ifølge CNN.

Få detaljer

Videoen gir ikke mange detaljer å gå etter. Man kan ikke se om vedkommende er mann eller kvinne, om vedkommende er ung eller gammel, vekt eller hudfarge. Politiet anslår høyden til å være mellom 167 og 175 centimeter.

Tross svært få kjennetegn å gå etter, håper politiet likevel at noen kan kjenne igjen gangen til vedkommende, som hadde en tendens til å sparke opp den høyre hælen mens vedkommende gikk.

– Vi har klart å sile ut den store majoriteten av personer som ble oppdaget på videoen og står igjen med dette ene individet som vi fortsatt ikke har klart å identifisere, fortalte politiinspektøren.

Price påpekte at politiet ikke kunne utelukke at vedkommende hadde en legitim grunn til å bevege seg nabolaget og at om vedkommende kjente seg selv igjen, burde de melde seg til politiet.

Politiet skal ha hatt tilgang på videoen i flere år, men først nå valgt å gå ut med den, for å «bevare integriteten til etterforskningen».

Million-dusør

Toronto-politiet har også fått bistand av blant annet amerikanske FBI i saken.

Drapet på Honey (70) og Barry (75) Sherman sendte sjokkbølger gjennom det høyere sjiktet i det canadiske samfunnet. Ekteparet var kjent for sin filantropiske virksomhet. Les mer Lukk

Han påpekte også at Sherman-familien hadde satt ut en privat dusør på 10 millioner kanadiske dollar (tilsvarende 71 millioner norske kroner) til de som måtte komme med informasjon som fører til at saken løses.

Ekteparet var kjent for sin filantropiske virksomhet og har i en årrekke donert store summer til universiteter i Canada. Dødsfallet sendte sjokkbølger gjennom det høyere sjiktet i det canadiske samfunnet og førte til at selv statsminister Justin Trudeau la ut en offisiell uttalelse.

Barry Sherman grunnla legemiddelfirmaet Apotex Inc. i 1974 med to ansatte, og han gjorde det til Canadas største farmasøytiske selskap. Canadian Business Magazine anslo nylig hans formue til 3,65 milliarder dollar eller noe over 30 milliarder kroner, noe som gjør ham til den 15. rikeste personen i landet. Ekteparet la nylig huset sitt ut til salg for 5,4 millioner dollar.