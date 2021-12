Italia strammer inn vaksinasjonskrav

NTB

Italia strammer ytterligere inn landets koronatiltak ved å kreve vaksinasjon av flere yrkesgrupper. De som nekter, får lønnstrekk og bøter.

Fra onsdag må skoleansatte, administrativt personell, politifolk, soldater og redningsarbeidere være vaksinert for å kunne fortsette å jobbe.

Ansatte i helsesektoren som har hatt behov for vaksinasjon siden april, må nå få en tredje dose. Dose nummer tre skal kreves også for alle andre yrkesgrupper som må være vaksinert, med unntak for personer som løper helserisiko ved vaksinasjon.

Arbeidstakere som nekter å la seg vaksinere, får lønnstrekk. De kan også bli ilagt bøter på opptil 1.000 euro.

Torsdag starter Italia vaksinering av barn mellom fem og tolv år.