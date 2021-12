Kongressen anbefaler tiltale mot Trumps tidligere stabssjef

Tidligere stabssjef Staff Mark Meadows har nektet å vitne for granskningskomiteen som etterforsker stormingen av Kongressen. Nå risikerer han tiltale for å ha vist forakt for Kongressen. Arkivfoto: Patrick Semansky / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et flertall i Representantenes hus anbefaler tiltale mot tidligere president Donald Trumps stabssjef Mark Meadows for å ha vist forakt for Kongressen.