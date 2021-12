To pågrepet etter skipsulykken i Østersjøen – mistenkes for fyllekjøring

Rederiet Scotline Marine Holdings, som eier lasteskipet Scot Carrier, bekrefter at to personer i besetningen hadde alkohol i blodet da ulykken skjedde. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

NTB

En brite og en kroat er pågrepet etter ulykken der et britisk lasteskip kjørte inn i et dansk skip i Østersjøen natt til mandag.

Begge tilhører besetning på det britiske skipet og er mistenkt for grov promillekjøring til sjøs. Briten er i tillegg mistenkt for grov uaktsomhet i sjøtrafikken og for å ha forvoldt en annens død, opplyser Tomas Olvmyr i den svenske påtalemyndigheten.

Han bekrefter at det britiske skipet Scot Carrier kjørte inn i det mindre, danske fartøyet Karin Høj. Sistnevnte kantret, og en person ble siden funnet omkommet om bord på skipet.

Olvmyr vil ikke gå nærmere inn på hva den grove uaktsomheten i sjøtrafikken går ut på.

Den svenske kystvakten har hatt mistanke om at alkohol var en medvirkende årsak til ulykken. En inspeksjon av Scot Carrier har vist at det ikke hadde noen tekniske mangler.

Hadde alkohol i blodet da ulykken skjedde

Rederiet Scotline Marine Holdings, som eier lasteskipet Scot Carrier, bekrefter at to personer i besetningen hadde alkohol i blodet da ulykken skjedde.

– Alle besetningsmedlemmene på Scot Carrier har rutinemessig blitt testet for alkohol og dop. To medlemmer av besetningen hadde høyere promille enn det som er tillatt, skriver rederiet i en uttalelse.

Det er ikke bekreftet at disse to er de samme som nå er pågrepet.

Ulykken skjedde i 3.30-tiden natt til mandag. Karin Hoej og Scot Carrier befant seg da mellom Bornholm og Ystad. Én person er fortsatt savnet etter ulykken.