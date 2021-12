Ghanas president refser rike land som «hamstrer vaksiner»

NTB

Presidenten i Ghana langer ut mot europeiske land som gir egne borgere en tredje vaksinedose når nesten 90 prosent av Afrikas befolkning er uvaksinert.

– Den usmakelige vaksinenasjonalismen som vi nå ser, kan potensielt undergrave den globale innsatsen så langt for å få kontroll på pandemien, sa president Nana Akufo-Addo i en tale til EU-parlamentet tirsdag.

Han sa at Ghana, i likhet med Verdens helseorganisasjon (WHO), er bekymret for «hamstring av vaksiner». Fenomenet kan forverre seg når rike land gir flere innbyggere oppfriskningsdoser, ifølge presidenten.

Så langt har under 12 prosent av befolkningen i Afrika fått coronavaksine. Enda færre er fullvaksinert.

Samtidig satser rike land på oppfriskningsdoser for å beskytte befolkningen mot omikronvarianten. Regjeringen i Norge tar sikte på at alle over 45 år skal få tilbud om en tredje dose innen midten av januar.

Lave vaksinasjonsrater i fattige land antas å øke risikoen for at nye coronavarianter oppstår.