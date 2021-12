Sørafrikanske studier: To pfizer-doser gir 70 prosent beskyttelse mot omikron

Over 17 millioner sørafrikanere, rundt en tredel av befolkningen, har fått minst én vaksinedose. To doser kan gi en ganske god beskyttelse mot alvorlig omikron-sykdom. Her fra et sørafrikansk sykehus. Foto: Jerome Delay / AP / NTB

NTB

Dersom man er fullvaksinert med to doser av Pfizers koronavaksine, er man 70 prosent beskyttet mot alvorlig omikron-sykdom, ifølge nye studier fra Sør-Afrika.

Studien er basert på nær 80.000 PCR-tester som er tatt i landet mellom 15. november og 7. desember.

– Vi er ekstremt oppmuntret av disse resultatene, sier Glenda Gray, som er leder for Sør-Afrikas medisinske forskningsråd (SAMRC).

Foreløpige resultater har antydet at omikronvarianten er langt mer smittsom enn de tidligere variantene.

Det har hersket stor tvil om hvor mye vaksinene beskytter mot denne varianten. Mens to vaksinedoser beskytter rundt 93 prosent mot alvorlig sykdom for de tidligere variantene, antyder altså de nye studiene at de beskyttelser også mot omikronvarianten, til tross for at beskyttelsen er mindre når det gjelder omikron.

Forskerne bak studiene advarer likevel om at kapasiteten på sørafrikanske sykehus likevel er truet som følge av omikronsvariantens smittsomhet.